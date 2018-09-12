ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018–2019 годах

ОПЕК незначительно понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018–2019 годах. Об этом свидетельствуют данные сентябрьского доклада организации.

В частности, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 20 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом — до 1,62 млн баррелей в сутки, в 2019 году — до 1,41 млн баррелей в сутки.

В докладе также говорится, что ОПЕК в августе увеличила добычу нефти на 278 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 32,56 млн баррелей в сутки, при этом снизила перевыполнение венской сделки, выполнив её на 110%.

Ранее сообщалось, что ОПЕК в июле сохранила исполнение венского соглашения на уровне 121%.