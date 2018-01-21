Россия выполнила условия сделки ОПЕК+ более чем на 100% в 2017 году

Россия по итогам 2017 года выполнила свои обязательства по соглашению ОПЕК+ чуть более чем на 100%, сообщил министр энергетики Александр Новак.

«В декабре — 101%, в целом по 2017 году — чуть больше 100%», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Новак заявил, что Россия в декабре в рамках сделки ОПЕК+ сократила добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении нефтедобычи суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября, из которых 300 тыс. приходятся на Россию. Соглашение продлили на 2018 год.