Россия в декабре в рамках сделки ОПЕК+ сократила добычу на 300 тысяч баррелей в сутки

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Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия в декабре в рамках сделки ОПЕК+ сократила добычу нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

«Сокращение добычи нефти Россией в декабре 2017 года составило 300,74 тыс. баррелей в сутки», — цитирует РИА Новости Новака.

По его словам, Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Ранее стало известно, что следующий саммит ОПЕК состоится в Вене 22 июня.

ОПЕК на заседании 30 ноября 2016 года в Вене договорилась о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в день с октябрьского уровня — до 32,5 млн баррелей.

Не входящие в ОПЕК 11 стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тыс. баррелей ежесуточно, в том числе Россия — на 300 тыс. баррелей.

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