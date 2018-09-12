Заместитель министра по развитию Дальнего Востока рассказала о «дальневосточном гектаре»

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Заместитель министра по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко во время сессии «Дальневосточный гектар»: от выдачи к освоению» в рамках ВЭФ рассказала о работе программы.
Заместитель министра по развитию Дальнего Востока рассказала о «дальневосточном гектаре»
  • РИА Новости

«7 тыс. компетентных специалистов работают по этой программе, работают с получателями дальневосточного гектара. Среднее время оформления — 52 дня. Если смотреть обычную процедуру, то эта обычная процедура занимает более 100 дней, и причём это лучшие практики, по информации Агентства стратегических инициатив», — сказала она.

По её словам, на сегодняшний момент 51 тыс. заявок уже оформлено.

«Приняты решения уполномоченных органов по выделению «дальневосточного гектара». Но обращений очень много. Более 200 тыс. обращений за консультациями, за разъяснениями. Работает горячая линия, существуют уже пакеты из 40 различных модельных решений, как заниматься, что предпринимать на «дальневосточном гектаре», — добавила она.

Ранее о ситуации с «дальневосточным гектаром» рассказал первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка. 

Эксперт Александр Генералов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о роли Дальнего Востока в новой промышленной революции.

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