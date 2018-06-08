В Хабаровском крае рассказали о ситуации с «дальневосточным гектаром»

Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам инвестиций и приоритетных проектов Юрий Чайка рассказал о ситуации с «дальневосточным гектаром».

«С «дальневосточным гектаром» в Хабаровском крае дела идут хорошо, более 8 тыс. граждан уже оформили права на земли, и, самое главное, некоторые уже приступили к их освоению», — заявил он.

По его словам, если раньше было больше вопросов о том, как взять гектар, то теперь основные вопросы связаны с освоением, и здесь оказывается различного рода поддержка, в том числе финансовая, для реализации проектов, ради которых бралась земля.

«Моя оценка: всё идёт нормально. У нас минимизировано число отказов гражданам, за май сейчас посмотрели — ни одного, 100% заявок удовлетворяется», — цитирует чиновника ИА «Хабаровский край».

Чайка добавил, что все граждане пользуются одними и теми же инструментами при выборе участков, и система не даёт никому преимуществ.

Ранее газета «Известия» писала, что власти Калужской области подвели итоги своего участия в Петербургском международном экономическом форуме.