Греф не исключил повышения Сбербанком ставки по ипотеке

Короткая ссылка
Сбербанк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам в связи с текущей ситуацией на рынке. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава банка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Греф не исключил повышения Сбербанком ставки по ипотеке
  • РИА Новости

«Пока смотрим, ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть», — сказал Греф в ответ на вопрос, не намерен ли банк повышать ставки по ипотеке и потребкредитам на фоне текущей ситуации на рынке.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России. По его словам, на примере ряда стран при пузыре на ипотечном рынке доступность жилья падает, цены растут быстрее, чем номинальные доходы и платёж по ипотеке. Он добавил, что в России ситуация совсем другая.

Также генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить