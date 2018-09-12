Греф не исключил повышения Сбербанком ставки по ипотеке

Сбербанк может повысить ставки по ипотечным и потребительским кредитам в связи с текущей ситуацией на рынке. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил глава банка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.

«Пока смотрим, ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть», — сказал Греф в ответ на вопрос, не намерен ли банк повышать ставки по ипотеке и потребкредитам на фоне текущей ситуации на рынке.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России. По его словам, на примере ряда стран при пузыре на ипотечном рынке доступность жилья падает, цены растут быстрее, чем номинальные доходы и платёж по ипотеке. Он добавил, что в России ситуация совсем другая.

Также генеральный директор компании «Лига защиты должников по кредитам» Сергей Крылов в беседе с Nation News прокомментировал зафиксированный в марте рост количества ипотечных сделок в Москве.