Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы сотрудничества Москвы и Пекина.
Эксперт оценил перспективы сотрудничества России и Китая
  • Reuters

По словам эксперта, взаимодействие двух стран в сфере энергетики имеет огромный потенциал.

«Китай интересуется «Арктик СПГ-2», думаю, они скупят 10-20% в этом проекте, кроме того, китайские компании рассматривают вариант комплексного входа в арктические проекты», — заявил Юшков.

Как отметил эксперт, Пекин видит, что у него рядом крупнейший поставщик газа — Россия. В настоящее время активно обсуждается газопровод «Сила Сибири — 2», предполагающий поставки из Западной Сибири через западную границу России и КНР.

Юшков добавил, что сотрудничество стран находится в удачной точке.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам российско-китайских переговоров заявил, что Москва и Пекин выступают за использование нацвалют в расчётах в условиях сохраняющихся рисков в мировой экономике.

Также немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил российские военные учения «Восток-2018», проводимые совместно с Китаем.

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