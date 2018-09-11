Эксперт рассказал о роли Дальнего Востока в новой промышленной революции

Генеральный директор ООО «Арника» Александр Генералов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о роли Дальнего Востока в новой промышленной революции.

«Специфика нашего региона заключается в том, что не все сельскохозяйственные культуры дают хороший урожай», — заявил он.

По его словам, низкая численность населения и огромные территории вкупе с разными климатическими поясами вынуждают в первую очередь ориентироваться на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Но умнее и экономически целесообразнее было бы создать отрасль промышленности, состоящую из сотни технологических площадок по переработке сельскохозяйственного сырья в более высокотехнологичные продукты», — полагает Генералов.

Он отметил, что в нынешних экономических форматах развития Дальний Восток потенциально может стать для животноводства, ориентированного на экспорт в страны АТР, новым местом качественного и количественного роста.

В рамках Восточного экономического форума было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству агропромышленного кластера в ТОР «Надеждинская» Приморского края. Генералов подписал этот документ с главой региона Андреем Тарасенко.

Ранее сообщалось, что Россия, Южная Корея и КНДР намерены обсудить на полях ВЭФ трёхстороннее сотрудничество.