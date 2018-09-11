Новак заявил о намерении России продолжать сотрудничество с Ираном вопреки санкциям
- РИА Новости
«В целом мы настроены на то, чтобы продолжать сотрудничество с нашими иранскими партнёрами, находить механизмы и способы взаимодействия для развития по всем направлениям в области энергетики», — цитирует Новака ТАСС.
Он добавил, что каждая компания будет самостоятельно оценивать потенциальное влияние санкций на совместные проекты с Ираном.
Ранее в Иране заявили, что планируют продолжить добычу и экспорт неочищенной нефти, несмотря на санкции США.