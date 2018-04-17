Новак: Россия и Иран могут продлить соглашение по программе «нефть в обмен на товары»

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва и Тегеран могут продлить соглашение по программе «нефть в обмен на товары» ещё на пять лет. Об этом сообщает РИА Новости.
Новак: Россия и Иран могут продлить соглашение по программе «нефть в обмен на товары»
  • Александр Новак
  • © Kremlin Pool/Global Look Press

По его словам, в настоящее время срок действия документа продлён на 2018 год.

«Соглашение действует, оно продлено (на 2018 год. — RT). Первая поставка была, сейчас организуются очередные поставки. Сейчас на год продлено (соглашение. — RT), но в целом мы считаем, что оно должно быть продлено на пять лет», — объяснил Новак.

По данным агентства, данная программа сотрудничества стран начала обсуждаться в 2014 году, когда был подписан соответствующий меморандум.

В октябре сообщалось, что Россия и Иран начали практические работы по строительству АЭС «Бушер-2».

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