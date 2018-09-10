Эксперты: экономика России в 2019 году продолжит развитие, несмотря на внешнее давление

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Павел Астахов
В течение ближайшего года серьёзный экономический кризис в России маловероятен даже с учётом сильного давления извне. Вместе с тем не ожидается заметного спада и на сырьевых рынках.
Эксперты: экономика России в 2019 году продолжит развитие, несмотря на внешнее давление
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Об этом RT сообщили в Финансовом университете при правительстве России, эксперты которого сделали экономический прогноз на ближайший год.

В исследовании отмечается, что реальные зарплаты в стране в 2019 году могут вырасти в среднем до 9%.  

«По данным за август, «короткий» индекс Финансового университета, отражающий перспективы роста благополучия населения в ближайшие месяцы, составил 5,1 пункта. Это говорит о том, что в ближайшие месяцы повышение реальных зарплат продолжится, причём довольно высокими темпами. По нашим оценкам, в 2019 году средний рост реальных зарплат может составить до 8—9%, хотя с осени 2019 года вероятен спад в темпах увеличения этого показателя», — говорится в сообщении. 

В лидерах рейтинга российских регионов (из числа территорий с населением более 500 тыс. человек) касательно перспектив роста реальных зарплат в течение ближайшего года — Республика Крым, Севастополь, а также Самарская и Ленинградская области. 

Инфляция же останется под контролем и в будущем году может не превысить 4%, добавили специалисты.

Они также рассказали, что не следует ожидать быстрого роста ВВП. Скорее всего, в 2019 году он не превысит 1—1,5%. Однако рост ВВП более 2% возможен в 2020 году.

Ранее Росстат повысил оценку роста отечественной экономики в первые шесть месяцев 2018 года до 1,7%.

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