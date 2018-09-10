Росстат повысил оценку роста ВВП в первом полугодии

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Росстат повысил оценку роста отечественной экономики в первые шесть месяцев 2018 года до 1,7%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт службы.
Росстат повысил оценку роста ВВП в первом полугодии
  • РИА Новости

«Объём ВВП России за II квартал 2018 года составил в текущих ценах 24,847 трлн рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно II квартала 2017 года составил 101,9%», — рассказали в Росстате.

Ранее в службе заявили о замедлении инфляции до нуля.

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