Росстат повысил оценку роста ВВП в первом полугодии

Росстат повысил оценку роста отечественной экономики в первые шесть месяцев 2018 года до 1,7%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт службы.

РИА Новости

«Объём ВВП России за II квартал 2018 года составил в текущих ценах 24,847 трлн рублей. Индекс физического объёма ВВП относительно II квартала 2017 года составил 101,9%», — рассказали в Росстате. Ранее в службе заявили о замедлении инфляции до нуля.