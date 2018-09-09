Эксперт оценил возможный отказ России, Турции и Ирана от взаиморасчётов в долларах

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможный отказ России, Турции и Ирана от взаиморасчётов в долларах.
Эксперт оценил возможный отказ России, Турции и Ирана от взаиморасчётов в долларах
  • ©pixabay.com

«Политика США, направленная на нанесение ущерба другим мировым игрокам, вынуждает страны искать способы защиты и подстраховки. Выражается это в том числе и в попытках снижения зависимости от американской национальной валюты», — заявил он.

По его словам, намерения Москвы, Анкары и Тегерана — это отражение нормальной мировой практики.

Как отметил Оленченко, есть товары, не связанные напрямую с долларами, и там вряд ли возникнут сложности.

«В общем, нужно будет смотреть по каждому товару в привязке к тому, какое место он занимает во взаимной торговле трёх стран», — добавил он.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что проводить дедолларизацию экономики страны непросто.

Также замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с НСН оценил отказ Ирака от доллара в торговле с Ираном в пользу национальных валют.

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