Эксперт оценил намерения ЦБ пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом

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Главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил намерения Центробанка пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом.
Эксперт оценил намерения ЦБ пересмотреть правила выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом
  • РИА Новости

«Никаких дополнительных рисков такая мера не создаёт, она, наоборот, ограждает от них заёмщиков», — сказал он.

По его словам, ипотечные кредиты, с одной стороны, считаются наименее рискованными, а с другой — уже сейчас многие заёмщики используют второй, третий и четвёртый кредиты, прибегая в том числе к услугам микрофинансовых организаций.

«Регулятор стремится отточить правило ипотечного кредита, чтобы риск общей суммы, предстоящей к погашению, оставался минимальным и люди могли с ним справиться, не оказываясь в долговой яме. Граждане от такого шага тоже выиграют», — пояснил он.

Ранее СМИ сообщали, что средний платёж по ипотеке в России снизился за год на 3%.

Также НСН сообщала, что выдача ипотеки в России выросла в 1,6 раза в июне.

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