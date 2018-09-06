В Совфеде оценили призыв шведских депутатов блокировать «Северный поток — 2»

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Inforeactor оценил позицию шведских депутатов по вопросу строительства газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде оценили призыв шведских депутатов блокировать «Северный поток — 2»
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По словам сенатора, никакой реальной угрозы нет.

«Возможно, будет смена трассы, но это тоже пока что очень вряд ли. А что касается того, откуда это всё идёт, то это всё звенья одной цепи, которую выстраивают американцы и британцы», — заявил Джабаров.

Он добавил, что к таким высказываниям нужно отнестись спокойно, поскольку это заявления представителей политических партий, депутатов, но не решение шведского правительства.

В свою очередь, политолог Игорь Рябов в беседе с ФАН сказал, что с учётом однозначной позиции Германии и большинства других стран Европы по данному вопросу ситуация вокруг проекта по линии Брюссель — Берлин может привести к расколу.

«Что там в этой квазигосударственной надстройке расколется в первую очередь, нас особо не волнует», — отметил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT позицию шведских депутатов по «Северному потоку — 2».

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