Глава МИД Канады рассказала о прогрессе в переговорах по новому договору вместо NAFTA
Об этом сообщает AFP со ссылкой на её слова.
«Есть прогресс по NAFTA, однако «ничего не будет готово, пока всё не будет готово», — пишет агентство.
#BREAKING Canada's Freeland: NAFTA progress, but "nothing is done until everything is done" pic.twitter.com/4oXEHRLwZr— AFP news agency (@AFP) 5 сентября 2018 г.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил об отсутствии политической необходимости сохранить Канаду в новом NAFTA.
28 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, при каком условии согласится на заключение договора, который заменит существующее торговое соглашение.