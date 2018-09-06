Глава МИД Канады рассказала о прогрессе в переговорах по новому договору вместо NAFTA

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Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила о достижении определённого прогресса в переговорах о заключении нового договора, который заменит Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Об этом сообщает AFP со ссылкой на её слова.

«Есть прогресс по NAFTA, однако «ничего не будет готово, пока всё не будет готово», — пишет агентство.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил об отсутствии политической необходимости сохранить Канаду в новом NAFTA.

28 августа премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, при каком условии согласится на заключение договора, который заменит существующее торговое соглашение.

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