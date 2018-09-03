Жириновский прокомментировал заявление Новака о нецелесообразности поставок нефтепродуктов в Белоруссию

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы Минэнерго Александра Новака о нецелесообразности поставок нефтепродуктов в Белоруссию.

Как считает Жириновский, основным принципом в отношениях двух стран должна быть взаимная выгода.

По словам политика, лучшие отношения между странами — деловые, и торговля должна вестись «на общих основаниях».

«Никаких поблажек», — добавил он.

Ранее Новак отметил, что нефтепродукты из Белоруссии могут реэкспортироваться.

Также ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал сообщения о неофициальной просьбе США к Саудовской Аравии и ещё нескольким странам ОПЕК нарастить добычу нефти на один миллион баррелей в день.