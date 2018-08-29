В Uniper заявили об отсутствии повода для выхода из «Северного потока — 2»

В настоящее время нет повода для выхода компании Uniper из проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявили в пресс-службе немецкой компании.

«На настоящий момент мы не видим повода для выхода из проекта, а поэтому вопрос сейчас для нас и не стоит на повестке дня», — приводит ТАСС сообщение.

Как отметил глава компании Клаус Шефер, Uniper придерживается своих обязательств по данному проекту.

«Мы по-прежнему придерживаемся наших договорных обязательств по «Северному потоку — 2» и убеждены в его целесообразности для Германии и Европы с точки зрения энергетической политики в свете сокращения производства природного газа в Европе», — сказал он.

По его словам, проект в данный момент «независим от актуального развития событий», в связи с чем можно утверждать, что он будет реализован.

При этом Шефер выразил обеспокоенность «санкционной спиралью в мировой политике».

Ранее сообщалось, что Uniper не исключает возможного выхода из проекта «Северный поток — 2» в связи с санкциями США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попытки противостоять реализации проекта нарушают все торговые правила.

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал в беседе с НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.