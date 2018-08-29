Компания Uniper не исключила выхода из «Северного потока — 2» из-за санкций США
- @nordstream2
«Конечно, мы, Uniper, не можем рисковать, если в действительности подпадем под санкции США», — приводит finanznachrichten.de его слова.
Он отметил, что компанию могут исключить из платёжного оборота, и она не сможет больше «использовать американский доллар в торговых операциях».
Ранее в МИД ФРГ раскритиковали позицию Вашингтона по «Северному потоку — 2».
В Кремле заявили, что любые попытки противодействовать реализации данного проекта нарушают все торговые правила.
Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.