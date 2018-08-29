Компания Uniper не исключила выхода из «Северного потока — 2» из-за санкций США

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Германский энергетический концерн Uniper, который является одним из партнёров «Газпрома» по «Северному потоку — 2», не исключает выхода из проекта из-за американских санкций. Об этом заявил финансовый директор компании Кристофер Дельбрюк.
Компания Uniper не исключила выхода из «Северного потока — 2» из-за санкций США
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«Конечно, мы, Uniper, не можем рисковать, если в действительности подпадем под санкции США», — приводит finanznachrichten.de его слова.

Он отметил, что компанию могут исключить из платёжного оборота, и она не сможет больше «использовать американский доллар в торговых операциях». 

Ранее в МИД ФРГ раскритиковали позицию Вашингтона по «Северному потоку — 2».

В Кремле заявили, что любые попытки противодействовать реализации данного проекта нарушают все торговые правила.

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН ситуацию, сложившуюся вокруг газопровода.

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