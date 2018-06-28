Захарова назвала разглагольствованием заявления Киева по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала звучащие со стороны Киева заявления в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

«На наш взгляд, они находятся за гранью приличия и рациональности. Беспочвенные разглагольствования об угрозах Украине в связи с проектом лишний раз демонстрируют, что не Россия, а противники «Северного потока — 2» занимаются политизацией этой темы и политиканством вокруг неё», — заявила она.

Захарова напомнила, что маршрут газопровода по дну Балтики почти на 2 тыс. км короче, чем через Украину, а стоимость доставки газа «будет существенно ниже, чем при действующих тарифах транзита» через украинскую территорию.

«Северный поток — 2» — эффективный проект, в котором используются самые современные технологии, что существенно отличает его от газотранспортной системы Украины. Появление двух дополнительных газопроводных ниток для доставки газа по дну Балтийского моря диверсифицирует маршруты поставок голубого топлива европейским потребителям. Это не только не подорвёт, а, наоборот, укрепит энергетическую безопасность Европы, где спрос на импорт газа будет в ближайшие годы увеличиваться», — указала дипломат.

По её словам, заявления Киева «дают серьёзные основания сомневаться в возможности надёжного транзита российского газа на европейские рынки через Украину».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что украинская сторона создаёт группу в ЕС, которая должна остановить «Северный поток — 2».

В Верховной раде газопровод назвали оружием, «которое Россия уже доставила в Берлин».

При этом в немецком правительстве подчёркивали, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом.