Захарова назвала разглагольствованием заявления Киева по «Северному потоку — 2»

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала звучащие со стороны Киева заявления в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
Захарова назвала разглагольствованием заявления Киева по «Северному потоку — 2»
  • ©nord-stream2

«На наш взгляд, они находятся за гранью приличия и рациональности. Беспочвенные разглагольствования об угрозах Украине в связи с проектом лишний раз демонстрируют, что не Россия, а противники «Северного потока — 2» занимаются политизацией этой темы и политиканством вокруг неё», — заявила она.

Захарова напомнила, что маршрут газопровода по дну Балтики почти на 2 тыс. км короче, чем через Украину, а стоимость доставки газа «будет существенно ниже, чем при действующих тарифах транзита» через украинскую территорию.

«Северный поток — 2» — эффективный проект, в котором используются самые современные технологии, что существенно отличает его от газотранспортной системы Украины. Появление двух дополнительных газопроводных ниток для доставки газа по дну Балтийского моря диверсифицирует маршруты поставок голубого топлива европейским потребителям. Это не только не подорвёт, а, наоборот, укрепит энергетическую безопасность Европы, где спрос на импорт газа будет в ближайшие годы увеличиваться», — указала дипломат.

По её словам, заявления Киева «дают серьёзные основания сомневаться в возможности надёжного транзита российского газа на европейские рынки через Украину».

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что украинская сторона создаёт группу в ЕС, которая должна остановить «Северный поток — 2»

В Верховной раде газопровод назвали оружием, «которое Россия уже доставила в Берлин». 

При этом в немецком правительстве подчёркивали, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Энергетика
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить