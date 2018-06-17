В Раде назвали «Северный поток — 2» доставленным в Берлин оружием
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В эфире телеканала «112 Украина» депутат заявила, что между Россией и остальным цивилизованным миром находится пропасть.
«Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня «Северный поток — 2» — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос: когда она это оружие задействует», — сказала Сыроед.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что газопровод представляет собой «новое гибридное оружие, направленное против Евросоюза».