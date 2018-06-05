В правительстве Германии «Северный поток — 2» назвали коммерческим проектом

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Правительство Германии рассматривает «Северный поток — 2» как коммерческий проект, однако следит за возможными политическими последствиями его реализации.
В правительстве Германии «Северный поток — 2» назвали коммерческим проектом
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Об этом заявил координатор немецкого правительства по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнёрства Дирк Визе, передаёт Интерфакс.

«Северный поток — 2» в первую очередь, конечно, является коммерческим проектом. Тем не менее федеральное правительство внимательно следит за возможными политическими последствиями реализации данного проекта», — сказал он.

Визе подчеркнул, что в Германии приветствуют позицию России о возможном «продолжении осуществления транзита газа через Украину после 2019 года».

Ранее в Германии призвали украинскую сторону не критиковать позицию ФРГ по «Северному потоку — 2».

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН претензии Украины к Германии из-за проекта газопровода. 

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