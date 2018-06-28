ЦБ обязал банки предоставлять информацию о хакерских атаках

Банк России обязал банки и операторов услуг платёжной инфраструктуры с 1 июля информировать ЦБ о хакерских атаках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банки и операторы услуг платёжной инфраструктуры с 1 июля 2018 года обязаны сообщать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России о хакерских атаках и их технических параметрах», — отмечается на сайте ЦБ.

Прежде организации делали это на добровольной основе. Данное требование было закреплено как обязательное указанием Банка России № 4793-У.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении Банка России применять механизм санации только для системно значимых банков.