ЦБ обязал банки предоставлять информацию о хакерских атаках

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Банк России обязал банки и операторов услуг платёжной инфраструктуры с 1 июля информировать ЦБ о хакерских атаках. Об этом говорится в сообщении регулятора.
ЦБ обязал банки предоставлять информацию о хакерских атаках
  • РИА Новости

«Банки и операторы услуг платёжной инфраструктуры с 1 июля 2018 года обязаны сообщать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России о хакерских атаках и их технических параметрах», — отмечается на сайте ЦБ.

Прежде организации делали это на добровольной основе. Данное требование было закреплено как обязательное указанием Банка России № 4793-У.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о намерении Банка России применять механизм санации только для системно значимых банков.

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