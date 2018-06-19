В ЦБ заявили о намерении применять механизм санации только для системно значимых банков

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Центробанк намерен в дальнейшем применять механизм санации только для крупных, системно значимых банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы.
В ЦБ заявили о намерении применять механизм санации только для системно значимых банков
  • РИА Новости

«Санация позволила нам защитить миллионы граждан — 8 миллионов клиентов этих банков и сотни тысяч (563 тысячи) предприятий​​​. Я хочу сказать на будущее — санации мы будем применять редко, только для крупных банков, которые имеют системное значение для федерального и регионального рынка», — цитирует главу регулятора РИА Новости.

В феврале Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский».

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