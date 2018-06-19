В ЦБ заявили о намерении применять механизм санации только для системно значимых банков
- РИА Новости
«Санация позволила нам защитить миллионы граждан — 8 миллионов клиентов этих банков и сотни тысяч (563 тысячи) предприятий. Я хочу сказать на будущее — санации мы будем применять редко, только для крупных банков, которые имеют системное значение для федерального и регионального рынка», — цитирует главу регулятора РИА Новости.
В феврале Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский».