В ЦБ заявили о намерении применять механизм санации только для системно значимых банков

Центробанк намерен в дальнейшем применять механизм санации только для крупных, системно значимых банков, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Государственной думы.

«Санация позволила нам защитить миллионы граждан — 8 миллионов клиентов этих банков и сотни тысяч (563 тысячи) предприятий​​​. Я хочу сказать на будущее — санации мы будем применять редко, только для крупных банков, которые имеют системное значение для федерального и регионального рынка», — цитирует главу регулятора РИА Новости.

В феврале Банк России утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский».