Совфед одобрил изменения в бюджет ПФР на 2018 год

Совет Федерации одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год.

Как передаёт РИА Новости, дефицит бюджета составит 0,3% ВВП.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в конце мая кабинет министров одобрил отчёт об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2017 год.

Также в ПФР рассказали о формировании бюджета фонда.