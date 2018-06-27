Совфед одобрил изменения в бюджет ПФР на 2018 год
Совет Федерации одобрил поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2018 год.
- © council.gov.ru
- globallookpress.com
Как передаёт РИА Новости, дефицит бюджета составит 0,3% ВВП.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в конце мая кабинет министров одобрил отчёт об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2017 год.
Также в ПФР рассказали о формировании бюджета фонда.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: