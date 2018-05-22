Правительство одобрило отчёт об исполнении бюджета ПФР за 2017 год

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Кабинет министров одобрил отчёт об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2017 год, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение ПФР.

«Правительство приняло решение о направлении отчёта в Федеральное собрание России. Бюджет Пенсионного фонда — 2017 был сбалансирован по доходам и расходам», — отметили в фонде.

В части бюджета ПФР, не связанной с формированием пенсионных накоплений, профицит по итогам года достиг 109 млрд рублей.

В части, связанной с формированием таких накоплений, сложилось превышение расходов над текущими поступлениями в размере 59,4 млрд рублей. Это обусловлено переводом средств пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды.

Покрытие данных расходов обеспечат за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в управляющие компании, — 1,9 трлн рублей в 2017 году.

Ранее в ПФР рассказали о формировании бюджета фонда.

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