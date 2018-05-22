Правительство одобрило отчёт об исполнении бюджета ПФР за 2017 год

Кабинет министров одобрил отчёт об исполнении бюджета Пенсионного фонда России за 2017 год, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение ПФР.

«Правительство приняло решение о направлении отчёта в Федеральное собрание России. Бюджет Пенсионного фонда — 2017 был сбалансирован по доходам и расходам», — отметили в фонде.

В части бюджета ПФР, не связанной с формированием пенсионных накоплений, профицит по итогам года достиг 109 млрд рублей.

В части, связанной с формированием таких накоплений, сложилось превышение расходов над текущими поступлениями в размере 59,4 млрд рублей. Это обусловлено переводом средств пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды.

Покрытие данных расходов обеспечат за счёт средств пенсионных накоплений, переданных в управляющие компании, — 1,9 трлн рублей в 2017 году.

Ранее в ПФР рассказали о формировании бюджета фонда.