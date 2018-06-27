В Госдуме прокомментировали поручение Медведева подготовить ответ на пошлины США

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в интервью RT прокомментировал поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева Минэкономразвития подготовить предложения о введении ответных мер на действия Соединённых Штатов, которые повысили пошлины на сталь и алюминий.

«Я могу только приветствовать то, что говорит Дмитрий Анатольевич. Считаю его грамотным политиком, который понимает, что отсутствие контрмер провоцирует оппонента на следующую серию санкций. Рад, если премьер будет стимулировать Минэкономразвития к конкретным шагам. Мы, законодатели, со своей стороны, опираясь на экспертное мнение отдельных сегментов отраслей, готовы провести необходимую работу. Чтобы выбор конкретных позиций был максимально выгоден для российских производителей с точки зрения импортозамещения или привлечения зарубежных партнёров для локализации на территории страны тех или иных видов продукции, которые могут попасть в контрсанкционные списки», — отметил Гутенёв.

Ранее Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019 год и поручил Минэкономразвития подготовить предложения о введении ответных мер на действия Соединённых Штатов, которые повысили пошлины на сталь и алюминий.