В Госдуме прокомментировали поручение Медведева подготовить ответ на пошлины США

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв в интервью RT прокомментировал поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева Минэкономразвития подготовить предложения о введении ответных мер на действия Соединённых Штатов, которые повысили пошлины на сталь и алюминий.
В Госдуме прокомментировали поручение Медведева подготовить ответ на пошлины США
  • © РИА Новости

«Я могу только приветствовать то, что говорит Дмитрий Анатольевич. Считаю его грамотным политиком, который понимает, что отсутствие контрмер провоцирует оппонента на следующую серию санкций. Рад, если премьер будет стимулировать Минэкономразвития к конкретным шагам. Мы, законодатели, со своей стороны, опираясь на экспертное мнение отдельных сегментов отраслей, готовы провести необходимую работу. Чтобы выбор конкретных позиций был максимально выгоден для российских производителей с точки зрения импортозамещения или привлечения зарубежных партнёров для локализации на территории страны тех или иных видов продукции, которые могут попасть в контрсанкционные списки», — отметил Гутенёв.

Ранее Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019 год и поручил Минэкономразвития подготовить предложения о введении ответных мер на действия Соединённых Штатов, которые повысили пошлины на сталь и алюминий.

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