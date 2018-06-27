Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019 год

Необходимо рассмотреть вопрос продления контрсанкций на 2019 год, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он напомнил, что Россией «введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по отдельным категориям товаров и они сохраняют силу».

«С учётом ранее принятых решений в Евросоюзе и в некоторых других странах, нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период — я в данном случае имею в виду 2019 год», — сказал премьер в ходе совещания по вопросам международной торговли.

В начале июня российский президент Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях в отношении Соединённых Штатов и их союзников.