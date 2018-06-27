Медведев поручил МЭР подготовить ответ на пошлины США

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RT
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения о введении ответных мер на действия Соединённых Штатов, которые повысили пошлины на сталь и алюминий.
Медведев поручил МЭР подготовить ответ на пошлины США
  • © Kremlin Pool
  • globallookpress.com

«Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами ЕС, КНР, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Также Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019 год.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал все страны, установившие искусственные торговые барьеры и пошлины, устранить их.

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