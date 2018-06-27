Медведев поручил МЭР подготовить ответ на пошлины США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития подготовить предложения о введении ответных мер на действия Соединённых Штатов, которые повысили пошлины на сталь и алюминий.

«Эти меры также носят дискриминационный характер, не могут оставаться без последствий. Ответные шаги уже были сделаны странами ЕС, КНР, и нам нужно подумать о введении ответных мер. Прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», — приводит РИА Новости слова Медведева.

Также Медведев предложил обсудить продление контрсанкций на 2019 год.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал все страны, установившие искусственные торговые барьеры и пошлины, устранить их.