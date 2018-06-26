Силуанов: роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС не произойдёт

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что роста цен на жизненно важные товары из-за повышения НДС не произойдёт. Об этом сообщает ТАСС.

«Роста цен по ключевым жизненно важным товарам не произойдёт», — сказал министр в эфире «России 24».

Ранее сообщалось, что правительство одобрило повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) до 20%.

Учёный-экономист, финансовый омбудсмен Павел Медведев в беседе с Nation News оценил инициативу о повышении в России налога на добавленную стоимость до 20%.

В настоящее время в России действует ставка НДС в 18%.