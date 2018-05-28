Минфин оценил сообщения о возможном повышении НДС до 20% в России

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Министерство финансов России оценило сообщения о возможном повышении налога на добавленную стоимость до 20%, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Минфин оценил сообщения о возможном повышении НДС до 20% в России
  • © Ilya Naymushin
  • Reuters

«Конкретные параметры донастройки налоговой системы будут в ближайшее время определены правительством», — сказали в Минфине.

Там отметили, что затем начнётся публичное обсуждение предлагаемых изменений на площадке парламента, чтобы принять их в весеннюю сессию.

Как добавили в министерстве, на данный момент принятых решений пока нет.

Ранее СМИ заявили, что для выполнения нового майского указа президента России Владимира Путина необходимо ещё 8 трлн рублей, а возможное повышение НДС является одним из наиболее вероятных вариантов решения.

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