В Минфине Украины заявили, что стране не нужен дефолт

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Исполняющий обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что стране не нужен дефолт.
В Минфине Украины заявили, что стране не нужен дефолт
  • © Александр Демьянчук
  • РИА Новости

Об этом сообщает УНИАН.

«Не будет у нас дефолта, и он точно нам не нужен. Все случаи дефолтов, если это не были так называемые технические дефолты, когда страна входит в реструктуризацию своих обязательств, — это очень плохо», — сказала она.

Маркарова также добавила, что страна не планирует прекращать сотрудничество с Международным валютным фондом.

18 июня депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина находится на грани катастрофы из-за попыток Запада «расхитить национальное богатство» страны.

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил слова Рабиновича.

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