В Минфине Украины заявили, что стране не нужен дефолт
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- РИА Новости
Об этом сообщает УНИАН.
«Не будет у нас дефолта, и он точно нам не нужен. Все случаи дефолтов, если это не были так называемые технические дефолты, когда страна входит в реструктуризацию своих обязательств, — это очень плохо», — сказала она.
Маркарова также добавила, что страна не планирует прекращать сотрудничество с Международным валютным фондом.
18 июня депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Украина находится на грани катастрофы из-за попыток Запада «расхитить национальное богатство» страны.
Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил слова Рабиновича.