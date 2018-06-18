В Совфеде оценили заявления в Раде о «надвигающейся катастрофе» для Украины

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Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с ФАН оценил сделанные в Раде заявления о «надвигающейся катастрофе» из-за возможного снятия моратория на вывоз леса-кругляка.
В Совфеде оценили заявления в Раде о «надвигающейся катастрофе» для Украины
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По словам Цекова, снятие моратория приведёт к существенному экологическому ущербу.

«В этом случае лесные массивы будут уничтожены. Прежде всего это коснётся Карпат, потому что предприятия, осуществляющие промышленное производство древесины, сконцентрированы именно там», — отметил сенатор.

Кроме того, Цеков сказал, что финансовая помощь, выделенная Европой, фактически будет направлена на обслуживание долга. По мнению сенатора, Украина находится на грани дефолта.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что на Украине назревает катастрофа.

Также член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента о выделении Украине €1 млрд.

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