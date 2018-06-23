Новак прокомментировал решение ОПЕК+ по увеличению добычи нефти

Глава Минэнерго России Александр Новак назвал разумным решение стран ОПЕК+ увеличить объёмы добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Как сообщает РИА Новости, министр заявил, что Россия удовлетворена этим решением, так как оно соответствует представлениям Минэнерго о том, что в настоящее время нужно делать на рынке.

«Мы рассматривали разные варианты, четыре варианта, поэтому, я думаю, что на данном этапе один миллион (баррелей в сутки. — RT) — это вполне разумно тоже», — сказал Новак.

Министр также добавил, что считает необходимым демпфировать те объёмы, которые были сокращены.

Ранее сообщалось, что комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки.