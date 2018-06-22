Комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ порекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти согласно венскому соглашению на 1 млн баррелей в сутки, при этом для некоторых стран рекомендация подразумевает особые позиции, сообщи глава Министерства энергетики России Александр Новак.

«Будет рекомендация ОПЕК и не-ОПЕК рекомендовать рассмотреть вопросы о том, чтобы увеличить добычу на 1 миллион баррелей в сутки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это предложение будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу, 22 июня, и на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу, 23 июня.

Ранее министр углеводородов Эквадора Карлос Перес заявил, что страна может увеличить добычу нефти на 20—25 тысяч баррелей в сутки при необходимости в рамках смягчения сделки ОПЕК+.

16 июня Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия предложат странам, входящим в соглашение ОПЕК+, поднять добычу нефти в третьем квартале 2018 года на 1,5 млн баррелей в сутки.