Новак: Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ поднять добычу нефти

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия предложат странам, входящим в соглашение ОПЕК+, поднять добычу нефти в третьем квартале 2018 года на 1,5 млн баррелей в сутки.

«Мы предлагаем поднять в третьем квартале на 1,5 (млн), а потом посмотреть на ситуацию на рынке», — приводит РИА Новости слова Новака.

Он отметил, что речь идёт только о третьем квартале этого года. По словам Новака, в сентябре ситуацию необходимо снова проанализировать и «понять, что делать дальше».

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве заявил, что королевство намерено продолжить отношения с Россией в нефтяной сфере.