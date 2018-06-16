Новак: Россия и Саудовская Аравия предложат ОПЕК+ поднять добычу нефти
- Reuters
«Мы предлагаем поднять в третьем квартале на 1,5 (млн), а потом посмотреть на ситуацию на рынке», — приводит РИА Новости слова Новака.
Он отметил, что речь идёт только о третьем квартале этого года. По словам Новака, в сентябре ситуацию необходимо снова проанализировать и «понять, что делать дальше».
Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Москве заявил, что королевство намерено продолжить отношения с Россией в нефтяной сфере.