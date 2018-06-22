Трамп надеется на значительное увеличение добычи нефти ОПЕК

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Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) значительно увеличит объёмы нефтедобычи.
Трамп надеется на значительное увеличение добычи нефти ОПЕК
  • РИА Новости

«Надеюсь, ОПЕК существенно увеличит объём производства. Необходимо держать цены на низком уровне!» — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что ОПЕК в рамках договора ОПЕК+ согласовала с Ираном условия повышения добычи нефти.

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