Трамп надеется на значительное увеличение добычи нефти ОПЕК

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) значительно увеличит объёмы нефтедобычи.

«Надеюсь, ОПЕК существенно увеличит объём производства. Необходимо держать цены на низком уровне!» — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что ОПЕК в рамках договора ОПЕК+ согласовала с Ираном условия повышения добычи нефти.