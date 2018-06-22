СМИ: В России доля новых кредитов на рефинансирование достигла 53,9% в первом квартале

В России доля новых кредитов на рефинансирование достигла 53,9% в первом квартале 2018 года, сообщают «Известия» со ссылкой на расчёты Объединённого кредитного бюро.

На основании базы данных о 66,5 млн заёмщиков ОКБ оценило долю кредитов, которые направляются на рефинансирование ссуд, взятых в 2014 году под высокие проценты. В первом квартале 2014 года эта цифра составляла 41,3%, в первом квартале 2018 года — 53,9%.

Таким образом, россияне целенаправленно погашают старые кредиты за счёт новых, более дешёвых.

По данным Национального бюро кредитных историй на 1 апреля 2018 года, среднее значение долговой загрузки заёмщиков за последние полгода снизилось на 1,05 п. п. — до 23,6%.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что число выданных кредитных карт в Удмуртии выросло на 75,4% с начала года.