Законопроект о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли внесли в Госдуму

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Законопроект о завершении налогового манёвра в нефтегазовой отрасли внесён в Государственную думу.
Законопроект о завершении налогового манёвра в нефтяной отрасли внесли в Госдуму
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства России.

«Внести в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», — говорится в соответствующем документе.

Ранее кабинет министров России одобрил завершение налогового манёвра в нефтяной отрасли.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ‍Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность налогового манёвра в России. По его словам, «основным бенефициаром налогового манёвра в нефтяной отрасли станет российский бюджет».

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