Правительство России одобрило завершение налогового манёвра в нефтяной отрасли

Кабмин России одобрил завершение налогового манёвра в нефтяной отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Вопросы, которые многократно обсуждались... завершились принятием, утверждением правительством проекта федерального закона, который устанавливает условия завершения налогового манёвра», — цитирует РИА Новости Козака.

По его словам, соответствующий законопроект будет внесён в Госдуму в четверг, 21 июня.

Отмечается, что правительство в рамках налогового манёвра оставит за собой право вводить экспортную пошлину на нефтепродукты в форс-мажорных ситуациях.

«Предусмотрена возможность в рамках правительства... в случае форс-мажорных обстоятельств, чтобы не допустить галопирующий рост цен на моторное топливо, на временной основе вводить экспортные пошлины на нефтепродукты и на нефть», — сказал Козак.

Он добавил, что дополнительные доходы бюджета России от налогового манёвра в нефтяной отрасли оцениваются в 1,3—1,6 трлн рублей за шесть лет.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ‍Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность налогового манёвра в России. По его словам, «основным бенефициаром налогового манёвра в нефтяной отрасли станет российский бюджет».