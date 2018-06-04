Вице-премьер Дмитрий Козак заявил о необходимости обеспечить баланс интересов в сфере цен на бензин и дизтопливо.

По его словам, это нужно для того, чтобы не демотивировать нефтяные компании к производству и продаже их внутри страны.

«Мы должны понимать, что необходимо балансировать интересы. С одной стороны, не надо доводить ситуацию до того, чтобы производство нефтепродуктов потеряло экономический смысл внутри страны, а с другой стороны — обеспечить интересы других отраслей экономики», — цитирует ТАСС Козака.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в стране и заявил, что нефтяные компании не должны проявлять эгоизм.