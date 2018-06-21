Эксперт прокомментировал слова Сечина о причинах роста цен на бензин в России

Аналитик компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН прокомментировал слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что на рост цен на бензин в России повлияли девальвация рубля, рост мировых цен на нефть и непривлекательность переработки в стране.

«С такими выводами можно согласиться», — сказал Гордеев.

Как отметил эксперт, по итогам текущего года изначально ожидался рост цен на величину акцизов (с 1 января и с 1 июля) плюс небольшая инфляционная составляющая в рамках 2—3%.

«Но действительно неожиданно выросли цены на нефть, что связано с усилением геополитических рисков», — пояснил он.

По словам Гордеева, это вызвало привлекательность экспортных поставок. Если проследить динамику курса доллара к рублю, то ранее вместе с увеличением цены на нефть укреплялась национальная валюта, отметил эксперт.

«В этот раз рубль остался ослабленным, поэтому экспорт дополнительно стал привлекательным», — сказал Гордеев.

Он напомнил, что в 2015 году начался налоговый манёвр, который подразумевал, что добыча и экспорт будут рентабельнее переработки.

«Рентабельность переработки и производства продуктов в стране стала менее рентабельной по сравнению с предыдущими годами и на фоне сокращения спроса на топливо внутри страны», — добавил эксперт.

Ранее в Росстате сообщили о снижении цен на бензин.

В мае младший научный сотрудник Центра отраслевой экономики НИФИ Андрей Гордеев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал инициативу о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо в России.