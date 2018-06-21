В Росстате сообщили о снижении цен на бензин

В России средняя розничная цена бензина к 18 июня снизилась и составила 43,44 рубля за литр. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,80 до 45,50 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,69 до 47,65 рубля», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за период с 9 по 18 июня снижение средней розничной цены бензина отмечалось в 24 центрах регионов России. Как отмечается, более всего цены на него снизились в Тамбове — на 1,4%, Костроме — на 1,3% и Иваново — на 0,9%.

Ранее в ФАС заявили о снижении цен на топливо.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что на рост цен на бензин в России повлияли девальвация рубля, рост мировых цен на нефть, а также непривлекательность переработки в стране.