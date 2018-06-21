В Китае заявили, что способны дать «мощный ответ» в торговых спорах с США

Китай может противостоять протекционистским мерам США в вопросах торговли и отстаивать свои интересы. Об этом заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Китай в полной мере способен дать мощный ответ, применяя различного рода контрмеры, включая меры количественные и качественные», — сказал он, говоря о позиции Китая в торговом противостоянии с США.

По его мнению, непредсказуемость Вашингтона в торговле с Пекином может навредить интересам американских рабочих.

15 июня США объявили о введении пошлин на товары из Китая. После этого китайская сторона приняла ответные меры.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин рассказал НСН о торговом противостоянии двух государств.