Nord Stream 2 инвестировала около €4,5 млрд в строительство «Северного потока — 2»

Компания Nord Stream 2 AG инвестировала около €4,5 млрд в строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в презентации, представленной финансовым директором компании Пола Коркорана.

Отмечается, что «более половины капзатрат в €8 млрд проинвестировано в европейскую промышленность, включая более 670 компаний из 25 стран», передаёт РИА Новости.

«Мы проинвестировали около €4,5 млрд», — уточнил Коркоран, выступая на Российском нефтегазовом конгрессе.

Ранее стало известно, что Nord Stream 2 AG получила почти все трубы для строительства газопровода.

В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».