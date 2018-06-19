Nord Stream 2 инвестировала около €4,5 млрд в строительство «Северного потока — 2»
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Отмечается, что «более половины капзатрат в €8 млрд проинвестировано в европейскую промышленность, включая более 670 компаний из 25 стран», передаёт РИА Новости.
«Мы проинвестировали около €4,5 млрд», — уточнил Коркоран, выступая на Российском нефтегазовом конгрессе.
Ранее стало известно, что Nord Stream 2 AG получила почти все трубы для строительства газопровода.
В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».