Эксперт прокомментировал планы Трампа ввести дополнительные пошлины на китайские товары

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT оценил заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты могут ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 млрд.

«Нынешняя американская администрация почти все вопросы решает с позиции силы. Очевидно, что Европа и Китай не соглашаются на новые американские принципы торговли, которые те пытаются распространить на всех своих экономических партнёров. Эти действия приводят к тому, что торговая война уже фактически началась. Трамп вводит второй этап санкций по отношению к Китаю, потому что он обещал. Переговоры не увенчались успехом из-за того, что США в них изначально выставляли неприемлемые для второй стороны условия. Если переговоры приостанавливаются, США тут же вводят санкции. Это может привести к тому, что торговые войны станут неотъемлемой частью мировой политики, торговать станет сложнее и ситуация станет непредсказуемой, ухудшится политическая обстановка», — объяснил он.

Ранее Трамп заявил, что США могут ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму $200 млрд. Это решение может вступить в силу, если китайская сторона продолжит принимать аналогичные меры в отношении американских товаров.