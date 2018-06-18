Эксперт оценил призывы Польши к ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»

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Анна Лушникова
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT прокомментировал заявление вице-министра энергетики Польши Михала Куртыки о том, что Варшава требует от Евросоюза ускорить работу над внесением в газовую директиву изменений, которая может усложнить строительство газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил призывы Польши к ЕС помешать строительству «Северного потока — 2»
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«Польша — известный противник «Северного потока — 2», по сути является инструментом Соединённых Штатов в борьбе против данного проекта. Они уже заявляли, что «Северный поток — 2» сократит конкуренцию на европейском рынке, поэтому его нельзя строить, ведь это приведёт к монополизации. В реальности всё, конечно, не так, потому что по «Северному потоку — 2» пойдёт тот же газ, который и сейчас идёт в Европу, просто изменится маршрут доставки. Так что аргумент неправомерен», — объяснил он.

По его мнению, в Варшаве пытаются политизировать проект, уверить всех, что он нарушает всевозможные нормы. 

Ранее сообщалось, что Польша призывает ЕС помешать строительству «Северного потока — 2».

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