Саудовская Аравия и Россия договорились расширить кооперацию в области энергетики
- Александр Новак
- globallookpress.com
Стороны также договорились работать совместно со всеми, кто подписал «декларацию о кооперации», чтобы создать долгосрочную структуру для взаимодействия, передаёт ТАСС.
Отмечается, что страны намерены руководствоваться принципами стремления к сбалансированному рынку.
Ранее в Саудовской Аравии заявили о намерении продолжить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере.
В феврале министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании.