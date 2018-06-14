Саудовская Аравия и Россия договорились расширить кооперацию в области энергетики

Саудовская Аравия и Россия договорились сделать следующий шаг в сторону расширения кооперации в области энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении министров энергетики двух стран Александра Новака и Халеда аль-Фалеха.

Стороны также договорились работать совместно со всеми, кто подписал «декларацию о кооперации», чтобы создать долгосрочную структуру для взаимодействия, передаёт ТАСС.

Отмечается, что страны намерены руководствоваться принципами стремления к сбалансированному рынку.

Ранее в Саудовской Аравии заявили о намерении продолжить сотрудничество с Россией в нефтяной сфере.

В феврале министерства энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании.