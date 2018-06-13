Эксперт прокомментировал переход россиян от сберегательной модели поведения к потребительской
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По словам Шабанова, жители страны постепенно начинают больше тратить, уменьшая норму сбережений, и это даст отложенный эффект для российской экономики.
Как отметил эксперт, эффект снижения уровня накоплений к располагаемым доходам населения обусловлен двумя причинами.
Во-первых, россияне чувствуют финансовую стабильность на фоне низкой инфляции и небольшого ослабления рубля.
«И если последние три года кто-то откладывал дорогостоящие покупки, то сейчас на них решается — позволяют и имеющиеся накопления, и уверенность в завтрашнем дне», — пояснил Шабанов.
Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН оценил заявление нынешнего руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила о возможности увеличения страхового возмещения по вкладам физлиц, оказавшихся в социально чувствительных ситуациях.