Эксперт прокомментировал переход россиян от сберегательной модели поведения к потребительской

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал переход россиян от сберегательной модели поведения к потребительской, о котором сообщал Центробанк.

По словам Шабанова, жители страны постепенно начинают больше тратить, уменьшая норму сбережений, и это даст отложенный эффект для российской экономики.

Как отметил эксперт, эффект снижения уровня накоплений к располагаемым доходам населения обусловлен двумя причинами.

Во-первых, россияне чувствуют финансовую стабильность на фоне низкой инфляции и небольшого ослабления рубля.

«И если последние три года кто-то откладывал дорогостоящие покупки, то сейчас на них решается — позволяют и имеющиеся накопления, и уверенность в завтрашнем дне», — пояснил Шабанов.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН оценил заявление нынешнего руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила о возможности увеличения страхового возмещения по вкладам физлиц, оказавшихся в социально чувствительных ситуациях.