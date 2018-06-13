ЦБ: россияне перешли от сберегательной модели поведения к потребительской

Жители России перешли от сберегательной модели поведения к потребительской, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк.

Из доклада о денежно-кредитной политике регулятора следует, что норма сбережений (отношение накоплений к доходам населения) вернулась к докризисному уровню 2013—2014 гг. и достигла 7%.

Как рассказали в ЦБ, в среднесрочной перспективе тенденция сохранится и норма накоплений останется в диапазоне 7—9%.

Снижению нормы сбережений способствовало оживление на рынке потребительского кредитования, пояснил регулятор. Ещё одним индикатором, косвенно указывающим на смену модели поведения, стала склонность граждан к совершению крупных покупок: потребители начали более благоприятно оценивать текущий момент как подходящий для больших расходов.

В докладе также говорится, что в 2018 году россияне увеличат свои траты на 3,8—4,3%.

Ранее бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН оценил заявление нынешнего руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила о возможности увеличения страхового возмещения по вкладам физлиц, оказавшихся в социально чувствительных ситуациях.